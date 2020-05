Folla ai Navigli milanesi, il ministro è "annichilito"

"Annichilito": si descrive così Francesco Boccia in un'intervista al Corriere della Sera dopo aver visto le foto dei Navigli pieni di milanesi all'ora dell'aperitivo, aggiungendo che "senza il senso di responsabilità personale non ne usciremo". "Ho apprezzato l'intervento di Sala. Il sindaco ha poteri per fare controlli e chiudere, se necessario. Ovviamente sarebbe un danno anche per gli operatori onesti e seri che stanno rispettando gli adempimenti richiesti. E non sono pochi", aggiunge il ministro agli Affari regionali.



Per quanto riguarda la riapertura di bar e ristoranti, Boccia dice che "stiamo definendo le linee nazionali di sicurezza, che riguardano i lavoratori e i clienti. Arriveranno appena avremo anche i dati dei contagi dopo le prime riaperture. Se l'epidemia continuerà a calare il governo conferma che le Regioni dal 18 maggio potranno aprire le attività economiche sulla base della situazione dei loro territori".