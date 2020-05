Dramma nel Bresciano: uccide a coltellate la moglie rumena. Davanti ai figli

Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie a coltellate in casa davanti ai tre figli, che hanno tra i due e i 15 anni, Milzano (Brescia). A dare l'allarme è stato il sindaco del paese che ha sentito urla provenire dall'abitazione mentre era in strada. Il primo cittadino, accorrendo sul posto, ha trovato la figlia più grande della coppia, coperta di sangue, che chiedeva aiuto.



L'autore dell'omicidio si è poi consegnato alle forze dell'ordine. La donna, Susy, una 39enne di origini rumene, sarebbe stata colpita con poche coltellate, dalle tre alle cinque secondo le primissime ricostruzioni. Il marito Giovanni Lupi, commerciante, non è scappato ma ha aspettato l'arrivo dei carabinieri e si è consegnato. Non ha però saputo spiegare al momento il motivo del suo gesto. L'uomo è in carcere da questa notte.



"Una donna di 39 anni uccisa a coltellate davanti ai tre figli è tutto quello contro cui stiamo combattendo da anni. Sono fatti che lasciano tramortiti senza spiegazione". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, bresciana. Che aggiunge: "Di certo l'isolamento di questi 2 mesi ha acuito situazioni familiari che già potevano essere critiche. I numeri ci dicono che le donne che si sono rivolte ai centri anti-violenza sono state molto meno rispetto ad altri periodi. Ma questo è solo un dato. Quello su cui dobbiamo riflettere è come intervenire preventivamente e ancora più incisivamente per impedire questi episodi".



"Certo non è facile ma a volte un segnale può anticipare uno scenario catastrofico e anche i più piccoli sentori non devono essere sottovalutati. Domani sarà la festa della mamma e da donna e da madre non posso non provare dolore immenso per quei tre figli che hanno perso così tragicamente la loro madre", conclude Ceruti.