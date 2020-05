Milano, Navigli blindati ma...

''Da ieri i Navigli sono blindati di controlli, ma il Comune deve capire che a Milano non sono gli unici luoghi potenzialmente a rischio assembramenti. Basti vedere piazza XXIV maggio, dove stamattina c'erano molte persone vicine tra di loro, senza l'ombra di un vigile o di un agente delle forze dell'ordine. Mi sembra che il sindaco Sala non abbia una reale percezione di quello che sta succedendo sul territorio milanese e che proceda con interventi spot sui luoghi per i quali riceve le segnalazioni sdegnate dei cittadini, come nel caso dei Navigli o dei parchi centrali. Il problema degli affollamenti, invece, rimane diffuso in tante piazze e nei luoghi a verde delle periferie, come il parco Lambro o il Monte Stella, dove si vede poco o nessun controllo''. Lo ha afferma sabato l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.



''Sala è passato dal gestire l'emergenza da Covid mettendo a riposo 500 vigili - prosegue De Corato - a impiegarne 1.100 senza, però, disporli in un controllo capillare del territorio. Al Comune manca una vera e proprio strategia di pattugliamento delle aree più frequentate - conclude l'assessore - per la quale a oggi ci vorrebbero in servizio almeno 2mila vigili''.