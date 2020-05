Silvia Romano è stata liberata. Era nelle mani dei jihadisti

Silvia Romano, la cooperante italiana liberata in Somalia, è finalmente libera; era nelle mani di Al Shabab. E' quanto si apprende da fonti di intelligence. A dare notizia della liberazione è stato il premier Conte. La liberazione è "frutto di un intenso e costante lavoro svolto dalla nostra intelligence". Lo dice il sottosegretario al ministero della Difesa, Giulio Calvisi, che elogia il lavoro dei servizi italiani per il rilascio della cooperante dell'ong Africa Milele Onlus, che era stata rapita in Kenya il 20 novembre 2018.



"Un riconoscimento particolare a tutti gli uomini e le donne dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e a quanti hanno collaborato alla liberazione della nostra connazionale", ha detto Calvisi.