Coronavirus: Veneto, 3mila lettere a guariti per donare plasma

Partiranno lunedì le lettere del Sistema sanitario regionale veneto a oltre 3mila persone guarite dal coronavirus affinché si rechino a donare il loro sangue per la creazione, nel più breve tempo possibile, della banca del plasma voluta dal Presidente Luca Zaia, dopo che la sperimentazione della terapia con plasma iper-immune su un panel di ricoverati condotta dalla dottoressa Giustina De Silvestro, Direttore dell'Unità operativa immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ha evidenziato un netto miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti.



"La Regione del Veneto richiede cortesemente la collaborazione della popolazione per compiere un ulteriore passo sul cammino della sfida alla pandemia da virus SARS-COV-2 che è responsabile della malattia COVID 19", è l'incipit della lettera. Da parte nostra, siamo certi che il grande cuore dei veneti farà sicuramente la propria parte, in questa lotta che ci vede tutti affratellati contro un nemico invisibile.