Il Governo conte ammazza la ristorazione

Quattro metri di distanza tra un tavolo e l'altro significa condannare alla chiusura 4 ristoranti su 5: "Se si vuole uccidere la ristorazione, allora basta applicare questo modello". La denuncia arriva da Confcommercio, che una volta di più porta sotto gli occhi di tutti l'incapacità e l'impreparazione tecnica di questo Governo, che sta gettando il Paese sul lastrico.



Confcommercio accende a dieci giorni di distanza dal 18 maggio la discussione su come potranno riaprire i ristoranti nella Fase 2. Le ipotesi trapelate dalle riunioni del Comitato scientifico sono state accolte sabato con un sonoro 'no' dagli esercenti della Fipe: almeno l'80% dei ristoranti in Italia, secondo il vicepresidente Aldo Cursano, sono legati "al familiare" o "al modello della piccola impresa". Pochi coperti, insomma: ridurli in modo drastico significa che se forse i ristoranti più grandi potranno tenere botta, per i piccoli sarebbe la fine.



Le altre regole anti-covid al vaglio degli esperti non sono prive di criticità per chi ha metri quadri ridotti: percorsi distinti di entrata e di uscita, costosissime sanificazioni continue degli ambienti, bustine monodose di sale, olio e simili a tavola, ma anche menu 'on line' o esposti (per evitare che oggetti promiscui passino di mano in mano). Il tutto tra camerieri e chef rigorosamente in mascherina e guanti. Volto coperto anche per i clienti negli spazi comuni come i bagni o le file alla cassa. Quanto basta per scoraggiare chiunque e convincerlo a mangiare a casa.