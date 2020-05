Regionali, Zaia: "Tutti i governatori sono per il voto a luglio"

Nel corso del consueto punto stampa quotidiano, sabato, il governatore del Veneto Luca Zaia è tornato a ribadire la sua preferenza per il voto alle regionali nel mese di luglio, sottolineando che si tratta di una opinione "condivisa dagli altri governatori all'unanimità. Abbiamo anche presentato un emendamento che va in questa direzione".



"Come può essere che il 18 maggio si apre tutto e dopo due mesi non si può andare a votare? Peraltro in un contesto nel quale distanziamento sociale, e divieto di assembramento c'è per legge. A luglio c'è modo per andare a votare. La pensano come me Toti, Emiliano, De Luca, tutti", ha concluso Zaia.