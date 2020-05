Moro ucciso dalla mafia. Per dirla alla Sgarbi, più che Sardine queste sono Capre!

Nel giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo, le Sardine diventano Capre sgarbiniane. C'è voluto poco, è bastato un tweet "memorabile" per il cambio gratuito di specie. Un riconoscimento, quindi, conquistato sul campo, ma giudicate voi: "La notte del 9 maggio 78 fu l’emblema di un Paese che stava per cedere al baratro. In un’epoca dove l’assenza di memoria è uno dei nemici peggiori di questo Paese, vale sempre la pena ricordare #AldoMoro e #PeppinoImpastato ammazzati dalla Mafia".

Poco dopo il tweet in questione è stato cancellato e sullo stesso account è apparso un altro messaggio col tentativo di salvare la faccia: "Un tweet uscito per errore, non pronto per la pubblicazione. Perdonateci. La parola ‘ammazzati’ doveva essere al singolare. Solo Impastato è stato ucciso dalla mafia. Un grave errore di battitura, mai metteremmo in dubbio la storia e condanniamo l’operato della mafia e delle BR".