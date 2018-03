'Reddito di cittadinanza' M5S: anche in Sicilia i Caf sono sommersi dalle richieste

Decine di persone si sono presentate nella settimana seguente le elezioni al Caf 'Asia' di Piazza Marina, a Palermo, per chiedere i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza, convinte che grazie al voto dato al Movimento 5 Stelle - che spacciava l'impossibile provvedimento come promessa elettorale - la misura fosse immediatamente disponibile. In tutto il Sud, in particolar modo in Puglia e in Sicilia, è un continuo via vai per inoltrare la domanda al patronato dell'Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini (Enasc), tanto che i responsabili del Caf palermitano hanno dovuto affiggere fuori un foglio con la scritta in italiano e in arabo "in questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza".



Molti infatti anche gli stranieri, in particolare di origini arabe, che pretendono di ottenere il reddito che i grillini hanno promesso loro. "Vengono in tanti - ha spiegato Totò Barone, sindacalista di Asia, Alternativa sindacale autonoma - dopo il risultato elettorale del M5S che aveva proposto il reddito di cittadinanza, anche ai migranti. Qui le persone vengono per appuntamento per risolvere pratiche di lavoro; da due giorni la nostra attività è frequentemente interrotta da richieste di moduli per il reddito". Gira anche online un modulo farlocco con il logo Inps e la scritta 'Nun Teng Genio e Fatica' che molti hanno preso per vero: dopo averlo stampato e compilato, l'hanno portato agli sportelli dei Caf.