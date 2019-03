Picchia la moglie per farla prostituire, arrestato rumeno

Ha pestato a calci e pugni la moglie, una 34enne rumena, in più occasioni rivolgendole umilianti vessazioni, anche in presenza dei suoi tre figli minorenni (due bambine rispettivamente di 14 e 10 anni ed un maschietto di 7 anni), per costringerla a prostituirsi contro la sua volontà. L'uomo ha anche chiuso la moglie in casa.



I carabinieri della Compagnia di Cremona hanno arrestato venerdì dopo averlo rintracciato in un'abitazione di Soresina il 33enne G.E.A., nato in Romania in Italia senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato, in ottemperanza ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bergamo lo scorso 9 febbraio per i reati di sequestro di persona, maltrattamento in famiglia, lesioni e violenza privata aggravate e continuate.





“Sono queste le risorse tanto decantate dalla Sinistra? Disoccupato, pregiudicato, senza fissa dimora ma a casa nostra solo perché comunitario, un 34enne rumeno gonfiava di botte la moglie, di fronte ai figli piccoli, perché lei non voleva prostituirsi. Se sono queste le risorse che fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare, cioè i papponi, ne facciamo volentieri a meno. Comunitario o meno, auspico che se ne torni quanto prima a casa sua. O che almeno, dato che è stato arrestato, che i giudici gli comminino il massimo della pena”. Così il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena.