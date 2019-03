Berlusconi: “Ora Salvini Premier!”

Salvini sulla TAV e sugli altri fronti aperti nel Governo, valutati dai media come fonti di crisi dell’esecutivo, è molto più modesto di Berlusconi: “Siamo tutti nelle mani del buon Dio. Non c’è nulla di certo.” Ed ha in effetti l’aria di essere molto meno tronfio, rispetto all’unto dal Signore che l’ex Cavaliere diceva di sé, auto additandosi poteri taumaturgici.



Sicuramente in vista delle Europee di Maggio e con ancora in corsa alcune sfide Regionali, il M5S ha bisogno di ritrovare slancio ed identità, non sembrando totalmente appollaiato sui diktat della Lega, che con la metà dei numeri parlamentari ha saputo imporre una volontà molto più schietta ed efficace, portando Di Maio in affanno, e Di Battista in nevrosi per strappare qualche applauso negli studi televisivi.



Perfino Grillo nel suo spettacolo non le manda a dire: “Salvini è capace con un tweet di mettere in riga tutto il Governo.” Ed è in evidente conflitto con la creatura a cui tanto tempo fa ha dato i natali: “Se non avessi sofferto d’insonnia non avrei fondato il Movimento.” Pizzicando anche il Ministro della Giustizia Bonafede: “Per una battuta su Napolitano sono stato denunciato per vilipendio. Il dossier era sulla scrivania di Orlando (ex Ministro in quota PD) che con tutti i problemi del Paese l’aveva snobbato. Invece arrivano i miei e danno il bene placet alla procura per procedere.”



In questo clima s’insidia il capo di Forza Italia, speranzoso di lucrare posizioni di leadership dalle incongruenze a Palazzo, soffiando sul fuoco della polemica e dicendosi pronto a sostenere Salvini Premier, pur di tornare in sella. Velleità frenate dall’interessato: "Non ho altre ambizioni se non quella di continuare fare il ministro dell'Interno per combattere mafiosi, spacciatori, camorristi e scafisti. Ringrazio per la stima Berlusconi ma mi piace fare quello che sto facendo: Penso, stando ai numeri e all'affetto degli italiani, di farlo bene quindi non ho ambizioni personali e comunque la parola data viene prima di qualunque sondaggio. Questo è il governo che andrà avanti". Salvini non è fesso. Sa bene che un Berlusconi riabilitato è molto più pericoloso di un grillino all’apice.