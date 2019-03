Crisi latte: l'aiuto del governo

Sono 29 i milioni che il ministero delle Politiche Agricole, con il decreto Agricoltura approvato ieri dal Governo, mette a disposizione della crisi comparto del latte ovino.



Nel giorno in cui si riapre in prefettura a Sassari il tavolo che dovrà determinare una griglia per arrivare a definire il prezzo del latte sulla base delle Dop sarde, il rappresentante del Governo metterà sul piatto un Fondo da 10 mln per il 2019, che attraverso la forma del "de minimis", è "destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento", si legge nel decreto.



Altri 14 mln saranno utilizzati "per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento".



Infine, sempre per il comparto ovicapirno, sono disponibili cinque milioni di euro per il 2019, quale "contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018".