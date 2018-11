Il regalo del Venezuela agli ispanici: tre milioni di clandestini

Il numero di rifugiati e migranti provenienti dal Venezuela ha ormai raggiunto i 3 milioni, hanno annunciato le Nazioni Unite. Secondo i dati relativi a tutto il mondo resi noti a Ginevra dall'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati e dall'Oim, l'Agenzia Onu per le migrazioni, si stima che i paesi dell'America latina e dei Caraibi ospitano circa 2,4 milioni di rifugiati e migranti giunti dal Venezuela in crisi. Il resto si trova in altre regioni.



Con i numeri in aumento, i bisogni dei rifugiati e dei migranti provenienti dal Venezuela e delle comunità che li ospitano sono notevolmente aumentati, osservano le due agenzie dell'Onu in un comunicato.



La Colombia registra il più alto numero di rifugiati e migranti provenienti dal Venezuela, per un totale di oltre un milione. Seguono Perù (oltre mezzo milione), Ecuador (più di 220.000), Argentina (130.000) Cile (oltre 100.000) e Brasile (85.000).