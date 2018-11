Il Pd: "Lo statuto non cambia prima del congresso". E chi se ne fotte...

Annuncio in pompa magna del Pd, che parla come se tutto l'universo mondo ruotasse attorno a loro e a Martina, che invece la gente non si fila più. "Niente modifiche allo statuto del Pd prima del Congresso, a partire dalla separazione tra la figura del segretario e quella del candidato premier".



Lo ha deciso giovedì la Commissione statuto nella sua ultima riunione prima dell'assemblea nazionale, che eventualmente avrebbe dovuto votare le modifiche. A qualcuno di voi frega qualcosa?