Maltempo, crolla la piazzetta di Portofino

Le abbondanti piogge che si sono abbattute sulla Liguria anche nelle ultime ore, non hanno risparmiato Portofino. "Durante la notte", spiega il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, "i temporali hanno gonfiato i torrenti tanto da alzare il livello del Rio Fondaco fino a sfondare la pavimentazione della Piazzetta". Un grosso buco si e' formato in piazza Martiri dell'Olivetta e in via Roma.



L'area sulla calata è stata transennata, mentre nel vicolo che da piazza della Libertà conduce fino al cuore di Portofino, i militari sono al lavoro per un primo intervento sistemazione. Allagamenti anche nel palazzo comunale.