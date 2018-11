Torna Men in black. Con Thor e Valchiria

La celebre saga fantascientifica Men in Black avrà un reboot cinematografico. Nonostante le bocche cucite, si mormora che il film sarà nelle sale il 14 giugno 2019. Non ci saranno Will Smith e Tommy Lee Jones ma al loro posto saranno protagonisti due supereroi dell'Universo Cinematografico Marvel, Chris Hemsworth e Tessa Thompson, Thor e Valchiria già visti insieme nel cinecomic Thor: Ragnarok.



La Thompson, M nel film, dovrà provare il proprio valore nella sezione londinese dei MIB, dove le verrà affiancato "l’ex asso" H (Hemsworth). I due dovranno indagare su un caso di omicidio che li porterà a viaggiare per tutto il mondo. E...