Duro avvertimento da parte del coordinatore della Lega di Santa Teresa di riva Salvatore Trimarchi verso l'amministrazione comunale,richiedo con urgenza il controllo stabilita' dei pini che ci sono a dimora in via Roma,abbiamo visto tutti cosa e' successo nei mesi scorsi vedi Messina dove alcuni alberi sono caduti e per poco non e' scappato il morto,vedi Roma e purtroppo a Napoli dove a causa di un albero caduto e' morto un ragazzo di 21'anni,ora per evitare tutto cio' bisogna fare prevenzione facendo il controllo stabilita',invitiamo il sindaco e l'assessore competente ad intervenire celermente.