“Cours Jacques Chirac” inaugurato dai familiari dell’ex presidente francese

Vicino al Palais des Rois, l’edificio nel quale firmò solennemente nel 2001 il Trattato di Nizza, che richiamava la sussidiarietà a principio regolatore dei rapporti tra l’Unione europea e gli Stati membri, vi sarà la prima strada dedicata all’ex Presidente della Repubblica francese (dal 1995 al 2007) recentemente scomparso Jacques Chirac (1932-2019). Entro dicembre “Cours Jacques Chirac”, un percorso completamente ristrutturato al centro della città con vista sul mare tra Cours Saleya e il Quai des Etats Unis, sarà inaugurato alla presenza dei familiari del leader gollista, compresa la vedova Bernadette, con la quale Chirac è stato sposato più di sessant’anni. La premiere dame più amata di Francia secondo la stampa transalpina, ha interrotto appositamente il suo silenzio per scrivere una lettera aperta al sindaco di Nizza, David Lisnard, ringraziandolo delle sue espressioni di apprezzamento e cordoglio e l’iniziativa di onorare la memoria del marito nella toponomastica dell’importante città della Costa Azzurra (cfr. Mort de Jacques Chirac: Bernadette sort pour la première fois du silence, LePoint.fr, 02/11/2019)

Jacques Chirac è stato il rassembleur per eccellenza della politica francese. Fondatore dei due principali partiti del centro-destra, un’area che ha sostanzialmente influenzato le sorti della politica nazionale per circa quarant’anni, Chirac ha infatti dapprima dato origine al Rassemblement pour la République (RPR), nel 1976, e poi all'Union pour un mouvement populaire (UMP). Quest’ultimo partito è durato quasi quindici anni (dal 2002 al 2015) fino a che il testimone politico del gollismo francese non è passato a Nicolas Sarkozy, il quale non ha trovato di meglio che fare il verso al Grand Old Party (Gop) statunitense, facendo probabilmente rivoltare nella tomba il Generale de Gaulle. L’UMP è stato ribattezzato Les Républicains, con il risultato di calare il centro-destra francese ai minimi termini nella storia dell’ultimo mezzo secolo. Tanto da registrare il magro 8,5% e soli 8 seggi parlamentari alle ultime elezioni europee del 2019…