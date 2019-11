Spagna: Tsunami Democratic a Barcellona, convocate altre proteste

La Catalogna ancora al centro dell'attenzione politica in Spagna nel giorno di riflessione elettorale, prima del voto di domani. Diversi collettivi indipendentisti, tra i quali il cosiddetto Tsunami Democratic, hanno convocato proteste e manifestazioni a Barcellona e in altri comuni per mantenere alta l'attenzione dopo la condanna della Corte Suprema nei confronti dei leader indipendentisti.



I collettivi indipendentisti non hanno invitato a boicottare il voto, ma hanno annunciato una serie di proteste per la serata e per tre giornate a partire da lunedì. In questo quadro, il premier Pedro Sanchez ha presieduto alla Moncloa una riunione del comitato di coordinamento sulla situazione in Catalogna.