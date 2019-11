In arrivo sei miliardi di tasse in più

"Invece di fare il venditore di tappeti, per cercare trasformisti che non arrivano in Italia Viva, Matteo Renzi spieghi agli italiani gli oltre 6 miliardi di tasse previsti dalla manovra. Il fiorentino è complice di questa oscenità. Basta con le mani nelle tasche degli italiani". Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.