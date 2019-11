Muro di Berlino, Salvini: "Tristezza sia per svastica che per falce e martello"

"Una giornata che ha fatto storia. Io ricordo San Giovanni Paolo II e l'energia che ci mise. Ricordo i tanti che si liberarono dalla gabbia del comunismo. Una follia, nazismo e comunismo; due crimini, due dittature, due violenze che fortunatamente non si ripeteranno": lo ha detto Matteo Salvini nel trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. "E tanto mi mettono tristezza quelli che vanno in giro con la svastica - ha detto il leader della Lega che ha visitato la sagra "November pork" a Polesine Parmense - tanto mi mettono tristezza quelli che nel 2019, vanno in giro con la falce e martello".