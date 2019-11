Turchia, Cavusoglu agli USA: "Nessuno ha diritto a ricchezza Siria"

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato oggi che "nessuno ha il diritto" di pretendere "la ricchezza della Siria", facendo riferimento ai giacimenti di petrolio nel Nord-Est del paese.



Gli Stati Uniti "ammettono che sono in Siria soprattutto per i giacimenti petroliferi. Stiamo parlando di un paese che non lo nasconde, è lì per sequestrare la ricchezza di petrolio, e vediamo che supporta anche organizzazioni terroristiche come il YPG e Pil KK", ha detto durante una conferenza nella città di Antalya.