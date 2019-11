Muro di Berlino, in migliaia davanti Porta di Brandeburgo

Migliaia di persone si sono radunate alla Porta di Brandeburgo per assistere alle celebrazioni dei 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Nei 150 metri finali di via 17 Giugno che taglia in due il Tiergarten (all'epoca si trovava nella zona Ovest) e che s'affaccia sulla piazza dove un tempo c'erano il muro e le torrette dei Vopos, simbolo della separazione tra 0ccidente e Oriente, turisti e berlinesi hanno fotografato l'installazione artistica "Visions in Motion", 30.000 messaggi di desideri, speranze ed idee che fluttuano in cielo. Davanti alla Porta è stato installato un globo sul quale viene proiettato il mondo. Alla celebrazione partecipano il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, e anche la cancelliera, Angela Merkel.