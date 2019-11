Marcucci: "Il Pd si occupi di se stesso"

"Il Pd deve preoccuparsi di se stesso, continuare a fare il Pd, rivolgersi a tutti gli italiani, non rinchiudersi in recinti identitari. Se torniamo a valorizzare la nostra anima riformista, la smettiamo di preoccuparci di tutto e di tutti, anche nei sondaggi torneremo a crescere". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.



"Certo serve avere in campo un partito più agile, più determinato, e per certi versi anche più comprensibile- sottolinea- che assuma sempre parole chiave distinguibili e caratterizzabili. A volte parliamo una lingua strana, che fuori dai Palazzi, stenta ad essere compresa. Ed oggi questo è un problema di non poco conto".