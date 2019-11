Renzi chiama, Carfagna risponde?

Continua dentro Forza Italia il tormentone su cosa farà Mara Carfagna. Alimentato oggi dalle sue nuove critiche alla linea politica del partito lanciate dal palco del festival de L'Inkiesta al teatro Franco Parenti di Milano, che ha ospitato anche Matteo Renzi. ''Oggi io non vedo un centrodestra, ma una destra-destra e mi sembra che Fi abbia preso un'altra strada", tuona la vicepresidente della Camera, che torna a citare il ''caso emblematico'' della Commissione Segre: ''E' stato commesso un errore per sudditanza psicologica" nei confronti della ''destra estrema'', Lega in primis, che "ci fa del male dal punto di vista dei consensi e delle alleanze europee".



Parole da leader dell'ala antisovranista azzurra, sempre più in subbuglio e stanca di fare da "ruota di scorta" a Matteo Salvini, che preoccupano non solo i cosiddetti filosalviniani', ma anche gli azzurri che temono l'effetto boomerang dell'ennesima scissione alla vigilia delle prossime regionali (dall'Emilia Romagna alla Calabria) e di eventuali politiche. A infiammare il clima all'interno di Fi, alle prese con l'Opa dei 'due Mattei', il 'corteggiamento' della Carfagna da parte di Iv con un nuovo appello di Renzi ai delusi azzurri in stile Leopolda (''Porte aperte a chi vorrà venire a questo progetto non da ospite ma da dirigente, vale per Carfagna e altri dirigenti del suo partito").



Un appello che la vicepresidente della Camera non lascia cadere nel nulla, rinfocolando i sospetti di un 'flirt' con la sinistra, quando con una battuta dice: ''Se Renzi dichiarasse di non voler più sostenere il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, forse 'Forza Italia Viva' potrebbe essere una suggestione...". Poi la precisazione via Twitter per smentire qualsiasi inciucio o alleanza con Iv: ''Il mio campo politico è e resterà il centrodestra''.