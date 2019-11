Pd solo allo scontro con Salvini, dem in forze in Emilia Romagna

Per Nicola Zingaretti il 'gong' e' suonato, fuori i secondi. Dove per 'secondi' si intendono gli alleati mancati in Emilia Romagna, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Il segretario non vuole più aspettare, consapevole che indugiare oltre significherebbe lasciare terreno a un Salvini sugli scudi, che ha gia' dato fuoco alle polveri con diversi appuntamenti elettorali e che con gli 'ausiliari' della Lega Lombarda e' pronto a spostare il grosso delle truppe per "espugnare" la regione rossa.



E se Salvini azzarda la metafora bellica, dalla direzione del Pd rilanciano con ironia: "Salvini sposta i propri ultras come Mussolini spostava i carri armati (sempre gli stessi) per fare le manifestazioni di propaganda", scrive in una nota Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd. Il riferimento di Oddati è alla strategia utilizzata dalle truppe del regime fascista per impressionare il nemico, ovvero spostare da un punto all'altro i carri armati per dare l'idea di contingenti molti piu' numerosi di quelli che erano in realta'.



Ancora piu' netto Gianni Cuperlo: "Caro ex ministro, se passa da Piazza Maggiore si fermi un istante sotto le immagini del Sacrario di Piazza Nettuno. Vedrà i volti di chi ha sacrificato tutto per consentirle di tenere il suo libero comizio. E magari capira' meglio la grandezza e civilta' di una terra che non va espugnata ma rispettata. Da tutti". Qualcuno già se la fa sotto...