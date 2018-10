Richiedenti asilo arrestati per spaccio davanti alle scuole

Ben 10 richiedenti asilo , falsi profughi, sono stati arrestati a Savona in quanto procedevano allo spaccio di sostanze stupefacenti davanti ad una scuola. L’operazione denominata “Piazza Pulita” è stata eseguita dalla Questura di Savona ed ha portato al fermo di 10 africani, provenienti da vari paesi dell’Africa Occidentale, consentendo la cessazione di un ingente spaccio di hashish e marijuana innanzi ad una scuola della città ligure. Già il 6 luglio scorso a Perugia erano finiti agli arresti bel 25 africani richiedenti asilo, per spaccio di sostanze stupefacenti, pertanto speriamo che con il nuovo decreto sicurezza del Vicepremier Salvini, la < > per questi sia manovali della mafia, i cosiddetti “black pusher” , mantenuti altresì dagli italiani. Tommaso Madia - Milano