Moavero: "Immigrati? La priorità sono i flussi primari"

"Se ci poniamo principalmente il problema dei movimenti secondari e non troviamo a livello Ue un modo di affrontare, in maniera corretta e appropriata, i movimenti primari di migranti, di intervenire per ridurre le partenze dai Paesi di origine, finiamo con l'essere disequilibrati": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi riferendosi ai negoziati per un accordo tra Italia e Germania sui respingimenti dei cosiddetti migranti secondari.