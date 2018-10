Scontri di capodanno, chieste condanne a Torino

Condanne tra i 2 e i 4 anni di reclusione sono state chieste dal pm Antonio Rinaudo, lunedì in Tribunale a Torino, per sei anarchici ritenuti responsabili dei tafferugli scoppiati davanti al carcere delle Vallette nella notte di Capodanno.



Gli scontri allo scoccare della mezzanotte, quando una sessantina di anarco-insurrezionalisti, fuori dalla casa circondariale Lorusso e Cutugno per la tradizionale mobilitazione contro le carceri, avevano attaccato i poliziotti con razzi, bombe carta e fuochi d'artificio sparati ad altezza uomo. Gli antagonisti lanciarono anche sassi e bottiglie di vetro. Una di queste colpì al volto un'agente della polizia scientifica.