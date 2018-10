La Massoneria apre le porte a Palermo

Nel pieno della polemica per le legge approvata dall'Assemblea siciliana che obbliga i politici a dichiarare l'appartenenza a logge massoniche, il Grande Oriente d'Italia ha deciso di aprire al pubblico la sua 'Casa massonica' a Palermo.



I templi di piazzetta Speciale saranno aperti per la visita, solo su prenotazione, sabato prossimo, dalle 10 alle 12. "Un'occasione - spiega il Grande Oriente - per poter vedere con i propri occhi gli ambienti ricchi di simbologie, porre domande e confrontarsi con il mondo dei massoni, certamente riservato, ma non segreto".