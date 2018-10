Brucellosi.Per L'UE la provincia di Messina e' la piu' colpita.

Avevo parlato gia' l'anno scorso di questa piaga che affligge gli allevatori della provincia di Messina ma purtroppo alle scorse elezioni regionali siciliane in molti non hanno capito cosa stava succedendo,ho il grande dispiacere che il tempo mi da ragione perche' in molti non hanno capito la gravita' del problema brucellosi,ho scritto tanti articoli per informare ma non ho avuto ascolto,l'attuale assessore all'agricoltura e l'assessore alla sanita' della Regione Sicilia non hanno capito veramente cosa sta succedendo,per questa malattia che colpisce bovini,ovini e caprini i veterinari non danno scampo una volta individuato un focolaio di brucellosi in un allevamento i capi vengono immediatamente abbattuti e bruciati e gli allevatori restano senza nulla e via via vanno sparendo i nostri allevamenti.