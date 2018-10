Moschea a Sesto Calende, il leghista Colombo: “La Legge regionale è valida"

“Il dovere di un buon amministratore è quello di rispettare le Leggi e il mandato degli elettori. Così abbiamo sempre fatto a Sesto Calende”. Così Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega, eletto in provincia di Varese, fino a pochi mesi fa Sindaco di Sesto Calende per due mandati, il quale interviene dopo il pronunciamento del Tar Lombardia sulla richiesta di un luogo di culto da parte della comunità islamica.



“La Legge regionale è perfetta – commenta Marco Colombo – non c'è nessuna situazione di indeterminatezza rispetto alle richieste che arrivano dalle comunità islamiche, dal momento che ogni cinque anni i Comuni devono rifare il Pgt”.



“La Legge regionale del 2005, poi modificata nel 2015 – continua il Consigliere regionale – ha gli 'obiettivi di introdurre meccanismi istituzionali che permettano alla popolazione del comune interessato di esprimersi e di assicurare un’adeguata qualità urbana alle aree da destinarsi alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi', come recita il testo della Legge. Ricordo inoltre che sempre la Legge era stata già in precedenza impugnata tempo fa dal Consiglio dei Ministri e la Corte Costituzionale aveva rigettato la stragrande maggioranza delle questioni di legittimità costituzionale che erano state poste dall'ex Governo del Pd”.



“Mi farò promotore di un'iniziativa in Consiglio regionale – conclude l'esponente della Lega - per rendere ancora più efficace la già ottima Legge regionale. Per quanto riguarda la mia Sesto spero che il prossimo Sindaco metta tutta l'energia e la sua determinazione, così come l'ho messa io, per continuare a difendere la volontà della cittadinanza”.