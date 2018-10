La leghista Scurati porta al Pirellone il problema della “Sindrome dei bambini farfalla”

“Soddisfazione per la presenza delle mamme dei pazienti affetti dalla patologia e naturalmente per l’assegnazione del premio “Lombardia è Ricerca” a Michele De Luca e Graziella Pellegrini che sono i capofila nel campo delle terapie innovative per la Sindrome dei bambini farfalla”. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega.



Che prosegue: “Da parecchi anni, prima come amministratore locale e ora come consigliere regionale, mi occupo di questo problema e sono in contatto con le famiglie dei bimbi affetti da questa malattia, che spero possa essere contrastata in maniera più efficace o debellata in un futuro non troppo lontano”. “Per questi motivi ho presentato una mozione urgente, la cui votazione sarà proposta nell’odierna seduta di Consiglio Regionale, che ha l’obiettivo di implementare in maniera notevole le attuali azioni della Sanità lombarda nei confronti di questa patologia”.

Nelle foto, in alto il consigliere regionale Silvia Scurati con le mamme dei pazienti e in basso, al centro, con i vincitori del premio internazionale “Lombardia è ricerca”, Michele De Luca e Graziella Pellegrini.