Il leghista Mura in Cecenia: "Possibile mercato per le aziende lombarde"

"Sono orgoglioso di essere stato invitato a partecipare ai festeggiamenti in onore del 200esimo anniversario della capitale delle Repubblica Cecena, la città di Groznyj . Proprio in qualità di membro della Commissione Attività Produttive in Regione Lombardia, in accordo anche con il presidente della medesima Commissione Gianmarco Senna, sto lavorando per realizzare una serie di progetti e per instaurare proficue relazioni a livello internazionale”. Così interviene Roberto Mura, membro della commissione regionale Attività Produttive e presidente della commissione speciale rapporti tra Lombardia, istituzioni Europee, Confederazione Svizzera e Province Autonome.



“Un percorso questo, - prosegue Mura - che ho già iniziato lo scorso luglio, quando ho incontrato in Cecenia il presidente Ramzan Kadyrov. Sono convinto, infatti, dell’esistenza di grandissime potenzialità, soprattutto per le aziende lombarde che potrebbero trovare degli sbocchi commerciali sul mercato ceceno in particolare, ma anche su tutto il mercato russo in generale. La giornata dedicata ai festeggiamenti per l'anniversario dei 200 anni della città, però, poco si poteva prestare agli approfondimenti del caso con le autorità sui possibili aspetti commerciali tra Lombardia e Cecenia, ma è stata sicuramente un momento importante per consolidare rapporti interpersonali, ugualmente rilevanti, per la creazione in chiave futura di solidi rapporti commerciali".



"Oggi, - conclude Mura- il mio interesse legato soprattutto al ruolo che ricopro in Regione Lombardia, è quello di riuscire a trovare nuovi proficui spazi e nuovi sbocchi di mercato per le nostre aziende lombarde".