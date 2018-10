Consigliere leghista: "Mamma e papà? Sono insostituibili"

"I genitori di un bambino o di una bambina non possono che essere un uomo e una donna e tentativi di travisare questa Legge dettata dalla Natura devono essere stroncati”. Lo ha spiegato Alessandra Cappellari, presidente della commissione Affari Istituzionali, all’esito dell’invio in commissione del testo della mozione sull’utilizzo dei termini ‘mamma’ e ‘papà’ nella modulistica regionale.





“La mozione, in seguito al voto del Consiglio, arriverà sul tavolo della commissione Affari istituzionali, luogo giusto dove argomentare e confrontarsi su tematiche così importanti per la nostra società e dalla commissione è stato assicurato l’impegno a giungere ad una delibera in tempi brevi. Il contenuto del documento in esame ci permetterà di sostenere a gran voce l’indiscutibile e oggettiva realtà della figura della mamma e del papà corrispondente alla posizione che noi vogliamo sostenere”.