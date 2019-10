Verità, obiettività e fake news: pronti per un giornalismo serio?

“I doveri del giornalista per una società migliore”, questo il titolo della Giornata di studio e di formazione professionale organizzata a Roma dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce (PUSC) e dall’Associazione Iscom, Ente Terzo Formatore che si occupa di promozione della Comunicazione Istituzionale. L’iniziativa, che è centrata sul ruolo e sulla responsabilità dei giornalisti e degli operatori dell’informazione e della comunicazione in una fase caratterizzata da tumultuosi cambiamenti nella professione e segnata dalla polverizzazione dell’offerta editoriale e informativa, si terrà martedì 29 ottobre, dalle ore 9 alle 18, nella sede della PUSC di piazza di Sant'Apollinare 49 (Aula Álvaro del Portillo) ed offrirà ai partecipanti tre chiavi di lettura, rispettivamente pescate in ambito sociologico, etico-morale e giuridico. I relatori, sulla base di questi tre settori disciplinari, sono stati chiamati infatti a fornire indicazioni pratiche e orientamenti per contribuire a un’informazione seria, volta al bene comune e al rispetto della persona.

La relazione iniziale, tenuta dal prof. Norberto González Gaitano, Ordinario di Opinione Pubblica alla PUSC, è quella che dà il taglio all’intera giornata formativa: “Verità, obiettività e fake news: siamo pronti a un dibattito serio sull'essenza del giornalismo?” (ore 9.10). Segue poi l’approfondimento sociologico con “L’impatto dell’informazione sulla società”, a cura del prof. Massimiliano Padula, docente di Sociologia e Comunicazione alla Pontificia Università Lateranense (ore 10). Segue quindi l’aspetto etico-morale scandagliato da mons. Angel Rodríguez Luño, Vicerettore e Ordinario di Teologia Morale Fondamentale alla PUSC, che ha preparato un intervento generale sul tema “La necessità di un’etica nella professione giornalistica” (ore 10.45).

La relazione sull’ambito giuridico (“I fondamenti della deontologia e la tutela dei lettori”, ore 11.45) è stata affidata ad Anna Masera, Public Editor del quotidiano “La Stampa”, al prof. Ruben Razzante, docente di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione all’Università Cattolica di Milano ed alla giornalista e scrittrice Assunta Corbo.

Conclude la sessione mattutina (ore 12.45) il caso pratico di giornalismo online, a cura del docente di Media Training PUSC Raffaele Buscemi, dal titolo: “Dalla documentazione al fact-checking”.

Alle 14.30 ripresa lavori con un ritorno più spcialistico ai tre ambiti citati, quello sociologico con la relazione di Paola Springhetti, docente di giornalismo alla Pontificia Università Salesiana ed Andrea Tornielli, Direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede “Il racconto del fatto religioso: caratteristiche”, quello etico-morale con la relazione “Le virtù del giornalista secondo Papa Francesco” di Giovanni Tridente, docente di Position Papers alla PUSC e, infine, quello giuridico con il tema “Abusi nella Chiesa: tutela delle vittime e presunzione d’innocenza”, coraggiosamente trattato da padre Hans Zollner, presidente del "Centre for Child Protection" della Pontificia Università Gregoriana.

Per iscriversi alla Giornata di studio, valida ai fini della formazione professionale continua dei giornalisti (8 crediti deontologici), ci si deve obbligatoriamente registrare, entro il 25 ottobre, sul sito www.pusc.it (sezione Corsi Enti Terzi), provvedendo prima al pagamento della quota di 50 euro tramite bonifico bancario. Ulteriori info scrivendo una mail a apiccione@libero.it oppure telefonando, in orario d'ufficio, al numero 06.6867522.