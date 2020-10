Il covid becca un bimbo di due anni a Taranto

"L'asilo nido restera' chiuso sino al termine delle operazioni di disinfezione e sanificazione e Il Dipartimento di Prevenzione sta provvedendo in queste ore all'indagine epidemiologica volta ad espletare le attivita' di contact tracing". Lo annuncia il Comune di Taranto dopo che, in riferimento al caso di un bambino di 2 anni, come gia' dichiarato ieri da fonti Asl Taranto, e' stata comunicata "da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Taranto alla referente Covid-19 dell'asilo nido comunale 'Bruno Ciari',la positivita' accertata al virus".



E' la prima volta, da quando e' scoppiata la pandemia, che a Taranto e provincia il Covid colpisce un minore di una eta' cosi' piccola. "Sono state attivate tutte le operazioni previste dal protocollo di sicurezza degli asili nido - affermano dal Comune - i locali sono stati immediatamente evacuati ed e' stata disposta la disinfezione e sanificazione degli ambienti".



Inoltre "sono stati forniti al Dipartimento di Prevenzione: l'elenco dei minori della classe in cui si e' verificato il caso confermato; l'elenco degli educatori che hanno svolto l'attivita' di insegnamento all'interno della sezione in cui si e' verificato il caso confermato; elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi", infine "sono stati indicati eventuali minori ed educatori con fragilita'". L'Asl ieri ha precisato che il bimbo di 2 anni e' asintomatico ed e' collegato al focolaio dell'istituto superiore Maria Pia di Taranto, che ha registrato 18 casi ed ora e' chiuso sino al 17 ottobre su ordinanza del sindaco.