La Regione procura vaccini per tutti i lombardi. Ma Pd e M5S notano solo...l'assenza di Fontana

Ennesima figuraccia dei giallorossi al Pirellone. Per giorni e giorni hanno attaccato sui social il Governatore Fontana e l'assessore al welfare Gallera, sostenendo che Regione Lombardia non avesse procurato per tempo i vaccini antinfluenzali (la paura è che l'influenza che arriverà in inverno si "combini" col covid, facendo aumentare vertiginosamente il numero dei contagi). E ancora una volta l'han presa in saccoccia, perché la Lombardia i vaccini ce li ha, eccome! Non sapendo più a cosa attaccarsi, allora, hanno contestato il fatto che ieri, alla presentazione in Regione del piano vaccinale, non fossero presenti Fontana e Gallera. Ma pensa un po'!



I pentastellati, che non si sa bene cosa facessero prima di entrare in politica, non hanno ancora capito che lo spirito lombardo è molto pratico: non ama passerelle e ringraziamenti ma preferisce risolvere subito i problemi e poi dedicarsi ad altre impellenze. In altre parole, pensa a lavorare. Senza perder tempo in sterili polemiche. Altro che passerelle. Praticità lombarda.



A mettere in riga i pentapiddini, che già strepitavano sulle agenzie di stampa, ci ha pensato il Capogruppo del Carroccio al Pirellone Roberto Anelli, che ha dichiarato: "Imparare da Arcuri e Azzolina? No grazie" (non ridete, per favore; questo chiedevano i giallorossi alla Giunta a guida Lega! Ed erano pure seri. Immaginiamo che Crozza ci farà uno sketch! NdR). "Cinquestelle e Pd in Lombardia perseguono la strada che si sono prefissati: distruggere l'immagine dei lombardi con polemiche strumentali", ha ribadito Anelli, mettendo a tacere le critiche dell'opposizione dopo la presentazione del piano vaccinale. Spiega Anelli: "La presentazione del piano vaccinale di Regione Lombardia oggi è stata puntuale e chiara: in Lombardia abbiamo una stragrande maggioranza di vaccini in più rispetto allo scorso anno. Le fasce a rischio, in linea con le indicazioni ministeriali, sono tutte coperte e se ciò non bastasse siamo gli unici in tutta Italia ad aver acquistato i vaccini spray per i bambini. Di che si lamentano dunque Pd e M5S?".



"Le polemiche dell'opposizione sono aria fritta. Si può sempre migliorare, ma di certo i nostri modelli non saranno Arcuri e Azzolina, mascherine ‘non pervenute’ durante l'emergenza e banchi a rotelle per le scuole. Regione Lombardia di vaccini ne ha addirittura in abbondanza. E ora che le fake news dell'opposizione sono state sbugiardate Pd e Cinquestelle non trovano di meglio che appigliarsi all'assenza di Fontana in conferenza stampa? Evidentemente sono proprio alla frutta", conclude Anelli. E insomma, diciamocela senza mezzi termini (anche perché sui loro profili social i pentastellati lo dicono chiaramente): l'opposizione vuole unicamente spodestare Fontana, dopo la "botta" elettorale presa all'epoca delle Regionali in Lombardia, e cerca ogni pretesto. Ma i lombardi non li hanno votati. E non hanno vinto. Se ne facciano una ragione. La Lombardia può fare volentieri a meno di loro.