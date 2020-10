Covid, Bonaccini: "Nessun rischio scontro Regioni-Governo"

Nessun rischio di scontro Regioni-Governo, "saremo tutti responsabili, come abbiamo fatto nella prima fase, quella piu' drammatica. Dobbiamo fare di tutto perche' non ritorni, non vedo questi rischi". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, intervistato da Simone Spetia a 24Mattino su Radio 24.