Brexit, ministro delle Finanze irlandesi: "Dublino favorevole al rinvio"

In caso di richiesta da parte di Londra, l'Irlanda sarebbe a favore di un'ulteriore proroga della Brexit. Lo ha dichiarato alla Bbc il ministro delle Finanze irlandese, Paschal Donohoe, nel giorno della visita a Dublino del premier britannico Boris Johnson, che sotto il pressing di Westminster potrebbe essere costretto per legge a chiedere un'estensione dell'articolo 50.



L'eventuale proroga, però, deve essere accordata da tutti e 27 gli Stati membri e nell'Ue c'è già chi, come la Francia, si è detta contraria a concedere ancora tempo al Regno Unito. "Penso sarebbe ragionevole dire che dal nostro punto di vista saremmo a favore di un'estensione, che creerebbe lo spazio" per uscire dall'impasse. "Ma è una questione che richiese l'unanime consenso del Consiglio europeo", ha aggiunto.