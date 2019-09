Manifestazione a Montecitorio: "No al partito di Bibbiano"

"Elezioni subito!", "Bibbiano, noi non dimentichiamo!", "Voce al popolo sovrano, ridateci l'Italia!". E' iniziata con un tifo da stadio in piazza a Montecitorio la manifestazione di Fratelli d'Italia per protestare contro il governo. Mentre la Camera si appresta a votare la fiducia al Conte Bis, in migliaia sono accorsi a Roma davanti al Parlamento per esprimere il proprio dissenso. Bandiere italiane in mano, cappellini tricolore, palloncini, cartelli che dicono 'No al governo della poltrona'.



"Sono inc... nera", dice una signora; "questo inciucio è vergognoso, sono riusciti a riesumare Renzi, che era stato cacciato dal popolo italiano". Si avvicina un ragazzo. "Voglio dire che voglio un governo che faccia finalmente gli interessi degli italiani, e che non svenda il nostro paese", dice con la voce incrinata; "sono preoccupato per il mio futuro!". Tra la folla tanti tesserati del partito di Giorgia Meloni, ma anche molti appartenenti alla Lega.