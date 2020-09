Gazzaniga, disservizi all’ufficio postale. Protesta la Lega

“Non passa giorno purtroppo che io non riceva qualche segnalazione dai cittadini in merito ai disservizi dell’ufficio postale di Gazzaniga. La principale lamentela degli utenti riguarda i tempi di attesa, fino ad un’ora per una semplice raccomandata, causati anche dal fatto che le Poste tendono a privilegiare i servizi bancari e quelli di telefonia mobile”. Così Alberto Ongaro Consigliere comunale di Gazzaniga interviene in merito ai disservizi dell’ufficio postale del comune seriano. “Bisogna tener presente che l’ufficio postale di via Marconi è chiuso al pomeriggio. L’orario di apertura limitato alla mattina renderebbe indispensabile una maggiore efficienza nella risposta agli utenti. Quasi sempre invece gli sportelli funzionano a singhiozzo, spesso è attivo uno solo su tre".



“Capisco che le Poste puntino su attività che rendono di più economicamente, come i conti correnti o le schede telefoniche, ma questo è sbagliato, perché in primo luogo devono svolgere la loro funzione di servizio postale”, commenta. “Inoltre - continua Alberto Ongaro - l’ufficio di Gazzaniga è a dir poco “vintage” e necessita di un ammodernamento, non ha nemmeno il totem per i numeri della coda, questo genera confusione tra gli utenti e pericolosi affollamenti fuori dall’ufficio stesso. Come se non bastasse, ha pochi posti per l’attesa che diventano ancora meno con le regole di distanziamento: solo tre sedie e questo costringe le persone anziane a lunghe attese in piedi".



“Poste Italiane S.p.A. è un colosso nazionale quotato in borsa con migliaia di dipendenti, migliaia di sportelli e milioni di fatturato, è giunto il momento di mettere la mano al portafoglio e investire per migliorare la filiale di Gazzaniga, riferimento anche per i comuni limitrofi”. “Questa situazione è diventata inaccettabile, la direzione provinciale dell’azienda si dia una mossa, anche Gazzaniga vuole una filiale al passo coi tempi per migliorare l’attuale servizio e porre fine ai continui disagi”.