L'Ue: "Lotta a inquinamento e cambio clima migliora salute e benessere"

In Europa, l'inquinamento atmosferico e acustico, gli effetti del cambiamento climatico come le ondate di calore e l'esposizione a sostanze chimiche pericolose provocano problemi di salute. La scarsa qualità ambientale contribuisce al 13% dei decessi, secondo un'importante valutazione sulla salute e sull'ambiente pubblicata dall'Agenzia europea dell'ambiente (Aea).



Il miglioramento della salute e del benessere dei cittadini dell'Unione europea è più importante che mai e al momento l'attenzione è rivolta alla gestione della pandemia di Covid-19. La pandemia rappresenta un esempio estremo dei complessi legami tra l'ambiente, rileva la Commissione europea con un comunicato, i nostri sistemi sociali e la nostra salute.



Secondo la relazione dell'Aea "Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe" (Ambiente sano, vita sana: come l'ambiente influenza la salute e il benessere in Europa), una parte significativa dei problemi di salute in Europa è ancora attribuibile all'inquinamento ambientale derivante dalle attività umane.