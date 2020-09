E in tutto il mondo spuntano i no mask, negazionisti del covid

"Ci vuole senso di responsabilità. Non lo dice il ministro dell'Interno ma lo dicono i medici, qualunque disattenzione in autunno può portare il ritorno della pandemia. Abbiamo superato un periodo terribile, stiamo vedendo la fine di un tunnel ma tutto dipende dal nostro senso di responsabilità. Ognuno è responsabile per se stesso''.



Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenendo alla festa dell'Unità di Modena, rispondendo a una domanda sul raduno dei 'no mask' di sabato scorso a Roma, dove circa 1.500 persone hanno manifestato senza mascherine, ritenendo che la pandemia sia un'invenzione del Governo per tenerci sottomessi. Ci mancava solo questa...