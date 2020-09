Della Vedova contro i grillini: "Negazionisti no vax"

"Le teorie complottiste, negazioniste, antiscientifiche, oggi condensate nella piazza di Roma dei cosiddetti no mask, in questi anni hanno trovato purtroppo ospitalità politica presso quasi tutti quei partiti che soffiavano e soffiano sul fuoco del populismo e del sovranismo. Il M5S, principale partito di Governo, ha corteggiato per anni l'ideologia No Vax, mettendo in discussione una evidenza scientifica che ha salvato milioni di vite umane. Sin dalla sua nascita, in nome del 'uno vale uno', il M5S ha dato credito a ogni tipo di teoria complottista e antiscientifica". Lo dichiara il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.



"Cari Cinque Stelle, la piazza di oggi (riferito alla manifestazione no mask di Roma; N.d.R.) e' anche un po' vostra e chiama in causa prima di tutto voi e la vostra piattaforma politica: a questa responsabilità non potete sottrarvi, mostrate il dovuto dispiacere per le storture che cinicamente avete alimentato con la vostra propaganda e aiuterete ad evitarle per il futuro", conclude Della Vedova.