Taglio dei parlamentari, Renzi: "Riforma inutile"

"Molti dicono che questa riforma è dannosa, ma è inutile. Io non l'ho votata. Il 21 settembre per me vince il sì, ma che vinca il sì o il no la riforma costituzionale inizia il giorno dopo e ci sono due modelli, quello tedesco o quello francese". Lo ha detto Matteo Renzi a CartaBianca parlando del taglio dei parlamentari.