Il virologo: "Obbligo di vaccino? Impossibile, imperversano i no vax"

"L'obbligatorietà della vaccinazione è dal punto di vista della sanità pubblica il sistema più efficiente per raggiungere grandi coperture", ma è anche una strategia che "crea problemi: i no mask e i no vax continuano a imperversare in modo assurdo e tutto questo rende più difficile l'adesione a un obbligo". Lo ha sottolineato ad Agorà su Rai 3 il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, parlando dell'importanza della vaccinazione anti-influenza nella stagione alle porte - concomitante con la "circolazione endemica" di Covid-19 - ma anche pensando alla gestione del futuro vaccino contro Sars-CoV-2.



Per evitare l'effetto combinato influenza-Covid, sul vaccino antinfluenzale "quest'anno è davvero necessaria una raccomandazione forte", spiega il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, ricordando che "ad oggi solo il 50% circa degli over 65 si vaccina". Un dato in "lieve risalita da alcuni anni, dopo un abbassamento" negli anni precedenti. Con l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin presente in trasmissione, l'esperto ha definito "fondamentale la legge Lorenzin", che "con l'obbligatorietà ha dato uno scossone a una tendenza negativa che in quegli anni si era evidenziata. E pur fra le polemiche, abbiamo ottenuto ottimi risultati sul fronte preventivo" nell'età pediatria.