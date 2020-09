Salvini: "I soldi della Ue? Spediamo per la scuola"

"Noi stiamo già lavorando di più e meglio rispetto al governo per capire come usare i soldi che eventualmente l'Europa manderà in Italia per il dopo virus. Ad esempio sulla scuola". È quanto dice, a margine di un'iniziativa elettorale a Firenze per le Regionali, il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito al Recovery Fund.



"Se fossi in Renzi, nel Pd, nei 5 Stelle", aggiunge, "sarei imbarazzato dal fatto che a pochi giorni dall'inizio delle lezioni manchino 60mila insegnanti, 10mila aule, migliaia di bidelli, non ci siano termoscanner, scuolabus. Questo è un classico esempio di pessima amministrazione. Perché la scuola non è europeista o sovranista. È la scuola".