Sardegna, a Orgosolo contagiati anche i bambini

A Orgosolo, centro della Barbagia in Sardegna con oltre 4 mila residenti nella provincia di Nuoro, sono 18 le persone risultate positive al Covid e 60 quelle in isolamento. Tra i contagiati anche alcuni bambini. Per questo motivo il sindaco Dionigi Deledda chiede alle strutture regionali competenti che prima dell'inizio delle scuole ormai imminente, gli alunni, oltreché gli insegnanti, siano sottoposti a test sierologici.