Milano, animali gratis sui mezzi, la proposta della Lega

"Come gruppi di opposizione abbiamo chiesto di ridurre i prezzi dei biglietti per i milanesi, abbiamo chiesto un biglietto a tempo già definito con un costo contenuto, abbiamo chiesto che non si paghi la rateizzazione dell’annuale, abbiamo chiesto ulteriori incentivi per i giovani e sul piatto ci sono ancora tante altre proposte. Siamo ovviamente contro questo aumento che nei 7 anni è del 100%, secondo noi uno sproposito, tuttavia credo che finalmente questa sia il superamento di una cosa sbagliata. Finalmente con la proposta dell'emendamento 185 potremmo viaggiare con i nostri amici senza costi aggiuntivi!". Lo dichiara il consigliere comunale leghista Gabriele Abbiati, promotore della proposta di far viaggiare gratis gli animali da compagnia sui mezzi pubblici milanesi.